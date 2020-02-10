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ضمن مشروع الاعتماد المدرسي

"التعليم": بدء إجراءات تقويم خارجي لـ56 مدرسة

10 شباط / فبراير 2020 02:03

"التعليم": بدء إجراءات تقويم خارجي لـ56 مدرسة

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بالبدء لإجراء تقويم  خارجي ل56 مدرسة  ضمن مشروع الاعتماد المدرسي والذي تطبقه الوزارة بهدف  تجويد العمل في المدارس والوصول بها لأفضل آداء.
وعقدت الوزارة لقاء موسعاً مع فرق التقييم بحضور وكيل الوزارة  الدكتور زياد ثابت ، ومدير وحدة الجودة    أ. مها حلس، ورئيس قسم الكفاءة  والصلاحية د. عماد أبو سمعان.
وشدد ثابت على أهمية نظام الجودة المتبع موضحاً أن الهدف هو  المزيد من التجويد في العمل التعليمي وعمل المدارس، لافتاً إلى أن معايير  التقييم ستركز على واقع المدرسة ومدى قدرتها على تحقيق التميز وفق 4 مجالات  رئيسية وهي: القيادة التربوية، والعمليات المدرسية ونتاجات التعلم، وإدارة  الموارد، والعلاقة مع المجتمع المحلي.
من جهتها، أوضحت حلس أن الاجتماع تطرق للبدء الفعلي لزيارات  الفرق المتخصصة للمدارس ضمن التقويم الخارجي  حيث ستشمل الزيارة  56مدرسة  من المدارس المتقدمة للاعتماد في جميع المراحل الأساسية والعليا والثانوية  منها 3 مدارس خاصة، كما تم التركيز على آليات التقويم المتبعة.

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