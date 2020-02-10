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التنمية الاجتماعية في الشمال تعزز تعاونها مع مراكزها الفرعية

10 شباط / فبراير 2020 02:08

التنمية الاجتماعية في الشمال تعزز تعاونها مع مراكزها الفرعية (1)
التنمية الاجتماعية في الشمال تعزز تعاونها مع مراكزها الفرعية (1)

غزة- الرأي

استقبلت أمال النيرب مديرة مركز تمكين المرأة -الشمال التابع لوزارة التنمية الاجتماعية،  وفداً من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال يترأسه أ. ايمان شرير مديرة مديرية الشمال وأ. محمد الكحلوت مدير الفرع بالمديرية وأ. محمد الخطيب .أ محمد صالحة.

 وتأتي الزيارة للتنسيق والتعاون فيما بين المركز والمديرية بما يخدم مصلحة المجتمع المحلى.
بدورها رحبت مديرة المركز بالوفد وشكرته على الزيارة وتمنت التوفيق والنجاح للاخت ايمان في مهمتها الجديدة كمديرة للشمال , مؤكدة على استمرار التعاون والتشبيك المستمر فيما يخدم المصلحة العامة
من جانبها أكدت  شرير على استعدادها التام للوقوف معا لخدمة الجمهور.
وفي سياق متصل،  زار وفد المديرية مركز تدريب مهني بيت لاهيا واطلع على الورش و وسير العمل في المركز , واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهم من اجل تحقيق المصلحة العامة للجميع

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