وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توقع عدد من الاتفاقيات مع جمعيات مشروع التغذية المؤسساتية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية في الشمال تعزز تعاونها مع مراكزها الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": بدء إجراءات تقويم خارجي لـ56 مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يعقد اجتماعاً للأقسام الفنية بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية البطنيجي: "مقتل مواطنة" بغزة والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادث وكالة الرأي الفلسطينية 79 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية صور||"الشباب والرياضة" تجري القرعة العلنية لقرض الزواج وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضيف إلى مرافقها 5 أجهزة للتصوير الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مركز تمكين الوسطى التابع لوزارة التنمية يفتتح دورة المسعف الصغير
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تبحث تعاونها مع الهلال الأحمر القطري

10 شباط / فبراير 2020 02:23

بلدية غزة تبحث تعاونها مع الهلال الأحمر القطري
بلدية غزة تبحث تعاونها مع الهلال الأحمر القطري

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من الهلال الأحمر القطري، مكتب غزة برئاسة د. أكرم نصار، سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع خدماتية جديدة في المدينة .
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين، حضره، إلى جانب د. السراج، نائب رئيس البلدية، م. أحمر أبو راس، ومدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة الصرف الصحي م. محمد الإمام .
وأطلع رئيس البلدية الوفد على إحتياجات المدينة من المشاريع لاسيما في مجال تطوير شبكات الصرف الصحي، ومشاريع ترشيح مياه الأمطار والإستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي .
وبحث الطرفان، سبل تنفيذ مشاريع جديدة في المدينة، والمشاريع التي نفذتها البلدية بتمويل الهلال الأحمر القطري، والأولويات من المشاريع التي تحتاجها المدينة، وسبل توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين البلدية والهلال الأحمر القطري .
وشكر السراج الهلال الأحمر القطري على دعمه وتمويله لمشاريع الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي رقم 11 في منطقة الشيخ عجلين .

بلدية غزة تبحث تعاونها مع الهلال الأحمر القطري 84926087_2820281574728170_4573362141209296896_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟