بلدية غزة تبحث تعاونها مع الهلال الأحمر القطري

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من الهلال الأحمر القطري، مكتب غزة برئاسة د. أكرم نصار، سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع خدماتية جديدة في المدينة .

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين، حضره، إلى جانب د. السراج، نائب رئيس البلدية، م. أحمر أبو راس، ومدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة الصرف الصحي م. محمد الإمام .

وأطلع رئيس البلدية الوفد على إحتياجات المدينة من المشاريع لاسيما في مجال تطوير شبكات الصرف الصحي، ومشاريع ترشيح مياه الأمطار والإستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي .

وبحث الطرفان، سبل تنفيذ مشاريع جديدة في المدينة، والمشاريع التي نفذتها البلدية بتمويل الهلال الأحمر القطري، والأولويات من المشاريع التي تحتاجها المدينة، وسبل توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين البلدية والهلال الأحمر القطري .

وشكر السراج الهلال الأحمر القطري على دعمه وتمويله لمشاريع الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي رقم 11 في منطقة الشيخ عجلين .