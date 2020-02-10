حماس تُشيد بالمواقف والجهود والفعاليات الرافضة لصفقة القرن

غزة- الرأي:

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بكل المواقف والجهود والفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة للحق الفلسطيني والرافضة لصفقة القرن وللمشاريع كافة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي "إن هذه الحشود الكبيرة التي خرجت في كثير من الدول العربية والإسلامية ضد صفقة القرن هي تعبير عن حالة الوعي لدى شعوب الأمة بطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، وخطورة تنفيذ هذه المشاريع الصهيوأمريكية على القضية الفلسطينية وعلى المنطقة برمتها".

وبيّنت أن هذه الحشود تؤكد فشل كل المخططات الهادفة إلى عزل قضية فلسطين عن عمقها الاستراتيجي العربي والإسلامي.

وأكدت الحركة ضرورة استمرار هذه الحراكات والفعاليات والمواقف، لما لها من أهمية في تجسيد الحالة العربية والإسلامية الموحدة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها قضية فلسطين وشعبها المظلوم.