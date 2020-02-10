وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُشيد بالمواقف والجهود والفعاليات الرافضة لصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية هنية يستنكر الحكم الصادر بحق الشيخ رائد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية مقابر الأرقام..انتقام من الشهداء ودفن للإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة الشمال تشرع بتجهيز مكان لتشريح الدجاج النافق وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث تعاونها مع الهلال الأحمر القطري وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توقع عدد من الاتفاقيات مع جمعيات مشروع التغذية المؤسساتية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية في الشمال تعزز تعاونها مع مراكزها الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": بدء إجراءات تقويم خارجي لـ56 مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يعقد اجتماعاً للأقسام الفنية بالمديرية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تُشيد بالمواقف والجهود والفعاليات الرافضة لصفقة القرن

10 شباط / فبراير 2020 03:29

غزة- الرأي:

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بكل المواقف والجهود والفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة للحق الفلسطيني والرافضة لصفقة القرن وللمشاريع كافة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي "إن هذه الحشود الكبيرة التي خرجت في كثير من الدول العربية والإسلامية ضد صفقة القرن هي تعبير عن حالة الوعي لدى شعوب الأمة بطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، وخطورة تنفيذ هذه المشاريع الصهيوأمريكية على القضية الفلسطينية وعلى المنطقة برمتها".

وبيّنت أن هذه الحشود تؤكد فشل كل المخططات الهادفة إلى عزل قضية فلسطين عن عمقها الاستراتيجي العربي والإسلامي.

وأكدت الحركة ضرورة استمرار هذه الحراكات والفعاليات والمواقف، لما لها من أهمية في تجسيد الحالة العربية والإسلامية الموحدة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها قضية فلسطين وشعبها المظلوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟