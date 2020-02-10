إصابات بالاختناق في محيط جامعة القدس بأبو ديس

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات الطلبة بحالات اختناق ظهر الإثنين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع اتجاه جامعة القدس ومجمع المدارس في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة في أبو ديس، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال، وجرى معالجتهم ميدانيًا، فيم تم نقل حالة واحدة منها إلى المستشفى.

وتعد منطقة جامعة القدس ومحيطها في أبو ديس منطقة تماسّ دائمة مع الاحتلال، الذي يتعمد التضييق على الطلبة وعرقلة المسيرة التعليمية باستمرار.