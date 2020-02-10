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أسرى "النقب" يُكابدون سوء الأحوال الجوية بسجون الاحتلال

10 شباط / فبراير 2020 04:08

9998944551
9998944551

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أوضاع الأسرى في سجن "النقب" الصحراوي قاسية للغاية في ظل تردى الأحوال الجوية في اليومين الماضيين إثر المنخفضات الجوية المتلاحقة، بينما تواصل إدارة السجون الاستهتار بحياتهم وعدم السعي لتحسين أوضاعهم المعيشية.

 

وقال المتحدث الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن ظروف اعتقال الأسرى في سجن "النقب" تعرض حياتهم للخطر الشديد، في ظل عدم اهتمام من إدارة السجن التي تتعمد تركهم يصارعون البرد والمطر والمرض دون تدخل لتحسين أوضاعهم الحياتية لتجاوز تداعيات هذه الظروف الطارئة.

 

وأضاف أن أسرى "النقب" يفتقدون إلى وسائل التدفئة بشكل كامل، كما أن تركيبة الأقسام لا تحميهم من مخاطر المنخفضات.

 

وأشار إلى أن الأمطار تتسرب إلى غرفهم وخيامهم، وكذلك الرياح الشديدة التي تسبب لهم الانتكاسات الصحية وخاصة الانفلونزا والربو والالتهابات الصدرية، في ظل عدم وجود رعاية طبية مما يفاقم من أمراضهم وتدهور صحتهم.

 

وحذر الأشقر من الخطورة الشديدة على صحة الأسرى الذين يعانون من مناعة جسدية ضعيفة ويتأثرون بشكل كبير بتلك الأحوال ولا تستطيع أجسادهم مقاومتها، مما يشكل خطر على حياتهم، في ظل عدم تقديم علاجات سريعة لهم، ما يؤدى إلى تردى صحتهم بشكل كبير.

 

وبين أن سجن "النقب" يعتبر أكبر السجون التي تضم أسرى خلف قضبانها، ويبلغ عددهم ما يزيد عن ألف أسير ولا تسمح لهم إدارة السجن باقتناء الأغطية والملابس الشتوية الثقيلة بشكل كافي، وتتعمد تقليص كمية الماء الساخن الذي يصل للأسرى للتنغيص عليهم.

 

واشتكى أسرى "النقب" بأنهم لا يستطيعون استخدام المياه في فترات الصباح من شدة البرودة، حيث تخرج المياه من الصنبور وكأنها مجمدة، كون السجن يقع في المنطقة الصحراوية، ودرجات الحرارة تصل في مثل هذه الأيام إلى ما دون الصفر، مما يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض.

 

واعتبر عدم تجاوب الاحتلال مع العديد من المناشدات التي أطلقتها المؤسسات والجمعيات الحقوقية والمعنية بقضية الأسرى هو استهتار بالقوانين الانسانية، وتعمد تجاوزها لقتل الأسرى تحت تأثير هذه الظروف المناخية الصعبة التي تضاف إلى جملة الجرائم التي ترتكب بحقهم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنًا.

 

وجدد "أسرى فلسطين" مطالبته لكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية بضرورة التدخل، والضغط على الاحتلال لتوفير احتياجات الأسرى بشكل عاجل في مثل هذه الظروف، وإدخال الأغطية والملابس لهم بما يكفي حاجتهم، ووقف كل الإجراءات التنكيلية بهم.

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