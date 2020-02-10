عائلة غولدين: إسرائيل ترسل الهدايا لحماس رغم إطلاق الصواريخ

الداخل المحتل-الرأي:

هاجمت عائلة الضابط "الإسرائيلي" الأسير لدى حماس في قطاع غزة "هدار جولدين" الحكومة "الإسرائيلية" لمواصلتها إدخال المعدات إلى غزة، والتي تنقل في النهاية إلى حماس، كما زعمت.



وحسب مزاعم عائلة "غولدين"، وفق القناة 7 العبرية: "طالبت حماس بإدخال معدات الاتصالات إلى قطاع غزة لصالح الشبكات الخلوية، ووافق الكابينت على ذلك، لكن حماس أخذت المعدات لصالح الذراع العسكري".



وادعت أن حماس تستغل تلك المعدات ضد جنود الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين.



واعتبرت أن سماح إسرائيل بإدخال تلك المعدات بمثابة هدايا رغم إطلاق الصواريخ والمتفجرات نحو مستوطنات غلاف غزة.