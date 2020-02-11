هازارد يستعد للظهور الأول مع ريال مدريد بعد غياب 82 يوما

يستعد النجم البلجيكي إدين هازارد، للظهور مع فريقه ريال مدريد بعد غياب 82 يوما بسبب الإصابة، خلال المباراة التي تجمع الفريق الملكي مع ضيفه سلتا فيجو الأحد المقبل، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الاسباني "ليجا".

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد استبعد هازارد من آخر مواجهتين ضد ريال سوسيداد في الكأس وأوساسونا في الدوري لعدم اكتمال شفاءه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن هازارد سيعود أخيرا لقائمة ريال مدريد في المباراة المقبلة بعد الإصابات التي لازمته هذا الموسم، منذ انضمامه من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي.

الإصابة الأخيرة لهازارد كانت في 26 نوفمبر الماضي، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن نتيجة تدخل عنيف من مواطنه توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن الإصابة لم تجبر هازارد على إجراء عملية جراحية، إلا أن عملية الاستشفاء كانت أبطئ مما هو متوقع، حيث سيعود أخيرا بعد غياب ما يقرب من 3 أشهر، استعدادا للمباراة النرتقة التى تجمع الفريق ضد مانشستر سيتي.

ويسضتيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم 26 فبراير الجاري، في المقابل سيحل ضيفا على الفريق الإنجليزي يوم 17 مارس.