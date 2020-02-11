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أخبار » الرياضة و الملاعب

الترجي والزمالك يستعدان لمواجهة السوبر الإفريقي

11 شباط / فبراير 2020 08:27

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تتواصل الاستعدادات في الدوحة لاستضافة مباراة كأس توتال CAF السوبر الإفريقي الجمعة المقبل بين الترجي الرياضي التونسي، الفائز بلقب توتال CAF دوري الأبطال، والزمالك المصري، المتوّج بلقب بطولة توتال CAF كأس الكونفيدرالية، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً على أرضية استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الرياضي.

وكانت جولة الكأس الخاص بالبطولة قد انطلقت الأسبوع الماضي من برج البدع، مقر أسرة كرة القدم القطرية المتمثلة بالاتحاد القطري لكرة القدم، ومؤسسة دوري نجوم قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لينتقل الكأس بعدها إلى نادي قطر الرياضي، ثم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مجمّع الدوحة فيستيفال سيتي وعدد من المواقع الأخرى، كما تواصلت الجولة صباح اليوم في عدد من مدارس الدوحة.

من جانب آخر، جرى بيع أكثر من 11 ألف تذكرة للمباراة التي تعد من بين أهم بطولات كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم في فئتين بسعر 20 و50 ريالاً قطرياً.

وتستضيف قطر مباراة كأس توتال CAF السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد توقيع كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد القطري لكرة القدم اتفاقية تنص أيضاً على استضافة الدوحة نسختي 2021 و 2022 من البطولة ذاتها.

ويشارك كل من نادي الزمالك المصري ونادي الترجي الرياضي التونسي في كأس توتال CAF السوبر الإفريقي للمرة الخامسة. وفيما يطمح الزمالك لإحراز لقبه الرابع، حيث فاز بلقب البطولة أعوام 1994 و1997 و2003، يتطلع الترجي لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز بلقبه الوحيد في البطولة عام 1995.

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