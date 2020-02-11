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الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرصة لسقوط أمطار

11 شباط / فبراير 2020 08:28

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، شديدة البرودة الى بارد وغائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وإعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، شديدة البرودة الى بارد، وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلا نهارا باردا نسبيا الى بارد ليلا، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الجمعة المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلا نهارا باردا نسبيا الى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الافقية.

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