الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد علي طقاطقة واسماعيل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب اسلام نعيم عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس، أثناء مروره على حاجز حوارة، وذلك قبل مداهمة منزل والده وتفتيشه، فيما اعتقلت الشاب محمد طه من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمد توتنجي من بلدة العيسوية شمال القدس.