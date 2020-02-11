وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بمحافظة الشمال تنظم جولة على المخابز وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تغلق محل لبيع الدواجن بمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2411 ) الثلاثاء 11/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"وطن" يختتمان برنامجاً تدريبياً لتأهيل ذوات الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية بلدة آسيوية تعاقب سكانها على النميمة والقيل والقال في الأماكن العامة وكالة الرأي الفلسطينية مطعم ياباني يرفض دخول اليابانيين.. الموظفون استقالوا بسببهم! وكالة الرأي الفلسطينية أدمنت تناول الشاي باللبن المثلج.. فهذا ما حدث لها ! وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف قوارب الصيادين ببحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصين تكشف عن تطبيق "يحذر" المستخدمين من "كورونا"! وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ توسع عائلة الفئة M بهاتف مميز
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

11 شباط / فبراير 2020 08:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد علي طقاطقة واسماعيل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب اسلام نعيم عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس، أثناء مروره على حاجز حوارة، وذلك قبل مداهمة منزل والده وتفتيشه، فيما اعتقلت الشاب محمد طه من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمد توتنجي من بلدة العيسوية شمال القدس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟