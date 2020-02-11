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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة بينهم فتية

11 شباط / فبراير 2020 08:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتية.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل وهم: مأمون رشاد أبو جودة، ومالك رائد سويلم، والفتى جبر وائل البدوي.

وأضاف أنه تم اعتقال فتيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، هما: إسماعيل رائد طقاطقة (14 عاما)، ومحمد علي طقاطقة (16 عاما) المريض بالكلى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد إياد طه من مخيم الجلزون شمال رام الله، بالإضافة إلى إسلام عامر من قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقل المواطن محمد توتنجي من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، والفتى إيهاب أبو سنينة.

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