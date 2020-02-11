س وج.. لماذا نصاب بالنقرس وما هى أعراضه؟

النقرس من الأمراض التي تشكل خطرا على صحتك في حالة عدم الاهتمام بعلاجه، وهو شكل من التهاب المفاصل الذي يصيب عادة المفصل عند إصبع القدم الكبير، وهنا تزداد فرص التورم والشعور بالألم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض وأسباب الإصابة بمرض النقرس وفقا لموقع " facty".

ما هو مرض النقرس؟

مرض النقرس من الأمراض التي تتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل، كمفاصل الأصابع والركبتين، ويزداد الشعور بالأعراض عند ارتفاع حمض اليوريك في الدم، ويزيد من فرص عدم فرز الكلى وتتراكم البلورات البول في المفصل بالجسم.

ما هي أعراض مرض النقرس؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض النقرس، ومنها:

-آلام المفاصل الشديدة

يتعرض الأشخاص المصابون بالنقرس إلي التعرض للألم الشديد في المفاصل بالجسم، وخاصة في الاصبع الكبير من القدم.

- تورم الجسم

التعرض لتورم الجسم وخاصة القدمين يعد من علامات الإصابة بالنقرس، والتورم يكون نتيجة للإصابة بالالتهابات في الجسم، وهذا يزيد من الشعور بألم شديد في الجسم.

- احمرار

يتسبب تورم وألم المفاصل يزيد من فرص الإصابة باحمرار في الجسم، والاحمرار يعد العلامة الثالثة علي الإصابة بالنقرس.

-ارتفاع حرارة الجسم

نتيجة لوجود التهاب في الجسم، فهذا الأمر يزيد من فرص تعرض ارتفاع حرارة الجسم، وهذه العلامة ليست شرطا للإصابة بالنقرس.

-عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي

الصعوبة في التحرك بشكل طبيعي، نتيجة للتورم في المفصل أو التعرض ارتفاع حرارة الجسم أو احمرار الجسم، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرك على المشي نتيجة للألم.

ما هو علاج النقرس؟

الأدوية التي تقلل الأعراض تعد الخيار الجيد في علاج النقرس، فهناك بعض الأدوية التي تساهم في التخلص من التورم والاحمرار، وأيضا تقضي علي الألم الشديد المصاحب للمرض، مع ضرورة عدم تناول بعض الأطعمة خاصة الغنية بحمض اليوريك.