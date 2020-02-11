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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تطبيقات تجعل مصباح الهاتف أكثر فائدة وعملية!

11 شباط / فبراير 2020 08:36

تطبيقات تجعل مصباح الهاتف أكثر فائدة وعملية!
تطبيقات تجعل مصباح الهاتف أكثر فائدة وعملية!

أصبح مصباح الإضاءة ميزة أساسية في معظم الهواتف الذكية اليوم، لكن الكثيرين يستثمرونه للإنارة في الأماكن المظلمة أو أثناء التصوير، فكيف نستغل هذه التقنية بأفضل إمكاناتها؟

وللاستفادة من مصباح الهاتف بأفضل صورة تتوفر اليوم العديد من التطبيقات التي تحول هذا المصباح إلى أداة متعددة الاستخدامات ومن هذه التطبيقات:

Morse Code

يحول هذا التطبيق مصباح الهاتف إلى أداة فعالة في طلب النجدة في حالات الطوارئ، إذ يمكن من خلاله تحويل الكلمات المكتوبة إلى شيء يشبه شيفرة مورس لطلب النجدة عبر الإشارات الضوئية.

كما توجد في هذا التطبيق ميزة "التبادل السريع" التي تمكن من نسخ النصوص والكتابات الموجودة على تطبيقات أخرى فيه، وهذا يوفر على المستخدم ضرورة كتابة عبارات لطلب النجدة في حال كان في وضع حرج وغير قادر على الكتابة

Flash On Call

بفضل هذا التطبيق يتحول مصباح الإضاءة في الهاتف إلى أداة للتنبيه، إذ يبدأ المصباح بالإضاءة في حال تلقي الهاتف مكالمات أو رسائل جديدة، ما يلفت انتباه المستخدم إلى الأمر في حال كان الهاتف في الوضع الصامت، كما يسهل عملية العثور على الهاتف في حال فقدانه في مكان مظلم بمجرد الاتصال به.

Shake Light

بمساعدة هذا التطبيق يمكن تشغيل مصباح الإضاءة فيه بمجرد هز الهاتف الذكي بطريقة معينة، وهذا الامر يسهل على المستخدم تشغيل المصباح في الحالات الطارئة بسرعة، حتى ولو كانت شاشة الجهاز مقفلة.

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