سامسونغ توسع عائلة الفئة M بهاتف مميز

بالرغم من المبيعات الكبيرة التي حققتها هواتف الفئة M من سامسونغ في العامين الماضيين، قررت هذه الشركة التركيز بشكل أكبر على توسيع عائلة هذه الهواتف وجعلها أكثر منافسة.

وفي خطوة جديدة لاكتساح أسواق الهواتف المتوسطة الفئة تستعد سامسونغ في النصف الأول من العام الجاري للكشف عن هاتف Galaxy M21 الذي سيأتي وفقا للتسريبات بمواصفات جيدة وسعر لا يتجاوز 250 دولارا.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيحصل على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611، ومعالج رسوميات مع مسرع تشغيل من نوع Mali-G72 MP3K، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

أما ذاكرة الوصول العشوائي لهذا الهاتف فستكون 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية ستكون 64/128 غيغابايت، ونظام التشغيل .Android 10.

وسيزود هذا الجهاز بقدرة على نقل البيانات بسرعة كبيرة عبر تقنية Bluetoоth 5.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة Dolby Atmos لتعديل الصوت الشهيرة.

وفيما يتعلق بالكاميرات سيحصل Galaxy M21 على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 24 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.