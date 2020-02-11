أدمنت تناول الشاي باللبن المثلج.. فهذا ما حدث لها !

تسبب إدمان مراهقة صينية على مشروب الشاي باللبن المثلج، في إصابتها بإمساك على مدى خمسة أيام، أدى إلى حدوث كارثة غير متوقعة.

وعندما ذهبت الفتاة إلى المستشفى، عثر الأطباء على أكثر من 100 كرة تابيوكا صغيرة في جسم المراهقة الصينية، التي أدمنت تناول المشروب الآسيوي الشهير، والذي يُدعى شاي الفقاعة.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى من قبل والديها في شرق الصين، بعد إصابتها بإمساك على مدى خمسة أيام.

وقال الأطباء إن أمعاء الفتاة شياو شين فشلت في هضم كرات التابيوكا التي تصاحب هذا الشاي.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شياو شين من عشاق شاي الفقاعة وهو مشروب شائع في شرق آسيا، ويتكون من الشاي والحليب والعشرات من كرات التابيوكا، المعروفة أيضاً باسم اللؤلؤ أو البوبا، المصنوعة من نشاء التابيوكا، المستخرج من الجذور الجافة لنبات الكاسافا الأصلي في أمريكا الجنوبية. ويُباع كوب الشاي عادة بنحو 10 يوان (1.5 دولار)