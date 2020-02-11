وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي يكرم أطباء جراحة العظام المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تناقش مع مديرية رفح تنفيذ تفعيل منظومة الإعلام المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة وفريق ارتقاء ينفذان مبادرة لتنشيط المكتبة العامة وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بمحافظة الشمال تنظم جولة على المخابز وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تغلق محل لبيع الدواجن بمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2411 ) الثلاثاء 11/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"وطن" يختتمان برنامجاً تدريبياً لتأهيل ذوات الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية بلدة آسيوية تعاقب سكانها على النميمة والقيل والقال في الأماكن العامة وكالة الرأي الفلسطينية مطعم ياباني يرفض دخول اليابانيين.. الموظفون استقالوا بسببهم! وكالة الرأي الفلسطينية أدمنت تناول الشاي باللبن المثلج.. فهذا ما حدث لها !
أخبار » عجائب وطرائف

مطعم ياباني يرفض دخول اليابانيين.. الموظفون استقالوا بسببهم!

11 شباط / فبراير 2020 08:59

مطعم ياباني يرفض دخول اليابانيين.. الموظفون استقالوا بسببهم!
مطعم ياباني يرفض دخول اليابانيين.. الموظفون استقالوا بسببهم!

في خطوة غريبة، منع صاحب أحد المطاعم في جزيرة إيشيجاكيجيما اليابانية، المواطنين اليابانيين من دخول مطعمه وحظر تواجدهم بداخله في خطوة هاجمه البعض عليها.
وصاحب المطعم قرر اقتصار خدماته على استضافة السياح فقط، حيث علق لافتة تفيد بأن المطعم لن يقدم الخدمة سوى للسياح الأجانب فقط.

وعن السبب وراء اتخاذ صاحب مطعم "رامين منيا ياياما ستايل" الذي يقدم المعكرونة هذا القرار، قال: "أخلاق اليابانيين أصبحت تزداد سوءا كل يوم".

وأضاف: "المطعم مفتوح فقط للأجانب أو لليابانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى، وإذا كنت يابانياً ولكنك تعيش في الخارج، فيرجى عرض بطاقة هويتك".
واستكمل مالك المطعم أنه سيعتذر لليابانيين والعملاء الذين اعتادوا على الذهاب إلى مطعمه، لكنه قرر ذلك الأمر نظرا للألفاظ السيئة التي يسمعها داخل المطعم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟