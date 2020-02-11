مطعم ياباني يرفض دخول اليابانيين.. الموظفون استقالوا بسببهم!

في خطوة غريبة، منع صاحب أحد المطاعم في جزيرة إيشيجاكيجيما اليابانية، المواطنين اليابانيين من دخول مطعمه وحظر تواجدهم بداخله في خطوة هاجمه البعض عليها.

وصاحب المطعم قرر اقتصار خدماته على استضافة السياح فقط، حيث علق لافتة تفيد بأن المطعم لن يقدم الخدمة سوى للسياح الأجانب فقط.

وعن السبب وراء اتخاذ صاحب مطعم "رامين منيا ياياما ستايل" الذي يقدم المعكرونة هذا القرار، قال: "أخلاق اليابانيين أصبحت تزداد سوءا كل يوم".



وأضاف: "المطعم مفتوح فقط للأجانب أو لليابانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى، وإذا كنت يابانياً ولكنك تعيش في الخارج، فيرجى عرض بطاقة هويتك".

واستكمل مالك المطعم أنه سيعتذر لليابانيين والعملاء الذين اعتادوا على الذهاب إلى مطعمه، لكنه قرر ذلك الأمر نظرا للألفاظ السيئة التي يسمعها داخل المطعم.