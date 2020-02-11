بلدة آسيوية تعاقب سكانها على النميمة والقيل والقال في الأماكن العامة

في محاولة لمنع انتشار الشائعات، منعت بلدة فلبينية تبعد حوالي 200 كيلو متر شمال مانيلا، النميمة بموجب قانون محلي جديد يهدف إلى منع انتشار الشائعات داخل المجتمع.

وبموجب قانون رسمي، حظرت السلطات في بلدة بينالونان النيمية، وخصصت عقوبة جمع القمامة من شوارع البلدة لمن تثبت عليه تهمة التحدث عن شخص آخر بشكل سلبي إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 4 دولارات أمريكية.

ويأتي ذلك القرار بهدف جعل الناس يتحملون المسؤولية عن الأشياء التي يقولونها، بما في ذلك التحدث عن العلاقات الشخصية لسكان البلدة أو أحوالهم المادية.

وعلى الرغم من أن القانون الجديد قد يبدو غريباً، إلا أن السلطات بدأت بتطبيقه بالفعل وخضع الكثير من الأشخاص للغرامة المالية وجمع القمامة كعقاب على القيل والقال في الأماكن العامة.



وعادة ما يتم تنفيذ الحملة على انتشار القيل والقال والشائعات خلال فصل الصيف الذي يعتبر أسوأ وقت في السنة لمثل هذا السلوك، حيث تجبر الحرارة السكان المحليين على التجمع في الظل والتحدث فيما بينهم عن أشياء كثيرة تمس سمعة الآخرين.