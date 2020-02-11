"الثقافة" و"وطن" يختتمان برنامجاً تدريبياً لتأهيل ذوات الإعاقة

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للعمل الأهلي بوزارة الثقافة، بالتعاون مع مركز وطن للثقافة والفنون، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "ريادة الشابات"، يستهدف شابات من ذوات الإعاقة، ويهدف إلى تأهيلهن وإكسابهن المهارات والمعارف اللازمة لتمكينهن من إحداث تأثير إيجابي لخدمة قضياهن الخاصة.

وحضر حفل الإختتام، وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي، ومدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، ومديرة دائرة ذوي الإحتياجات الخاصة الأستاذة رفيف أبو جبارة، ومديرة مركز وطن الأستاذة دعاء الكيال، ومنسق مؤسسة إنتربال الأستاذ أشرف السيد.

وأكد البرعاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى من خلال برامجها وأنشطتها الثقافية المتنوعة لدمجهم ثقافيًا في المجتمع الفلسطيني، وتعريف شرائح المجتمع المختلفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداعاتهم وإمكاناتهم وواجبهم تجاههم، موجهًا شكره وتقديره لمركز وطن على تعاونهم في تنفيذ البرنامج وإنجاحه.

من جهتها أوضحت أبو جبارة أن البرنامج يستهدف شابات من خريجات الجامعات الفلسطينية من ذوات الإعاقة، ويتكون من مجموعة من الدورات التدريبية والأنشطة ذات الصلة ببعضها والتي تهدف إلى تنمية الوعي والثقة بالذات وتعزيز الحس المسئول لدى شريحة الشابات ذوات الإعاقة.

وأشارت إلى أن البرنامج يعقد للسنة الثانية ويهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في بناء جيل شبابي من الرياديات ذوات الاعاقة، يمتلكن مهارات عالية, ويستطعن ممارسة دورهن المجتمعي بكفاءة، والارتقاء بمستوى مشاركتهن في معالجة القضايا التي تهم شريحتهن والتأثير الايجابي في منظومة العادات والتقاليد السلبية السائدة بحق الشابات ذوات الاعاقة.

وبيّنت أن البرنامج إستهدف (20) شابة، بواقع (40) ساعة تدريبية، تخللها لقاءات تدريبية قدمتها الدكتورة غادة أبو القمبز في عدة مجالات أبرزها تنمية القدرات الشخصية لدى المتدربات وتعزيز الثقة بالنفس، بالاضافة إلى تدريب مكثف حول إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وإعداد المدونات، وبيع وتسويق المنتجات من خلال الانترنت، وإنشاء محتوى ونشره عبر اليوتيوب.

المتدربة إسلام محمد (20) عامًا، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج التدريبي، مشيرة إلى أنها قامت بتدشين قناة خاصة بها عبر اليوتيوب، تنشر من خلالها مقاطع فيديو تتناول عدة قضايا وتطرح فيها وجهات نظرها الخاصة.