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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2411 ) الثلاثاء 11/2/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات: سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن حول خطة ترامب عار عن الصحة

عباس يبعث رسالة لرئيس وزراء ماليزيا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية

النخالة يبحث مع سفير ايران بلبنان التحديات أمام القضية الفلسطينية

العسيلي: إجراءات حكومية لدعم المزارع الفلسطيني

هنية: تغييب الشيخ صلاح جزء من التمهيد لتطبيق "صفقة القرن"

أخبار إسرائيلية

السماح لنائبة عربية بخوض انتخابات «الكنيست»

اخبار دولية

ممثلية المكسيك تتبرع بمجموعة كتب لجامعة بيرزيت

إيطاليا: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنشاء دولتين

الصين: نعارض الإجراءات الأحادية وندعو إسرائيل لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات

أخبار عربية

عمرو موسى: «الصفقة» الأمريكية لن تطبق

سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا تضامنا مع القدس

تونس: لم نرضخ للمساومات والضغوط بخصوص القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومصادرة للأموال وتغلق مداخل بلدات فلسطينية ـ (صور)

المشتركة” تدعو فلسطينيي الداخل للمساهمة بإسقاط “صفقة القرن” عبر إسقاط نتنياهو

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

جيش الاحتلال يغلق خمس بلدات فلسطينية بالضفة الغربية

الشرق الاوسط

اعتقال ثلاثة أطباء في أحد أكبر مستشفيات إسرائيل لمنحهم مرضى السرطان أدوية منتهية الصلاحية

الخليج الإماراتية

غارات على غزة ووفد مصري بالقطاع لتثبيت «التهدئة»

الاحتلال يستولي على أموال 9 أسرى محررين من القدس

الصين: نعارض الإجراءات الأحادية وندعو إسرائيل لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات

الشروق المصرية

مجلس النواب المغربي يؤكد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

المفتي العام للقدس يبحث مع عدد من السفراء العرب سبل مواجهة «خطة السلام الأمريكية»

الرئيس الفلسطيني يلقي خطاباً بمجلس الأمن غداً للتأكيد على رفض "صفقة القرن"

وفاة طفل من غزة جراء حادث سير

اعتقالات بالضفة والقدس

نابلس: تسمم عشرات المواطنين جراء استخدام وسائل التدفئة وسوء

الاحتلال يجدد أمر إبعاد أمين سر "فتح" في القدس عن "الأقصى"

كلية الزراعة في جامعة النجاح تبحث آفاق التعاون مع وفد هولندي

القبض على مُشتبه بتجارة مواد مخدرة بنابلس

الخالدي: كلمة هامة للرئيس أمام مجلس الأمن مساء غد

دعوات للمشاركة في الفعاليات المنددة بصفقة القرن يوم غد

مشروع القرار الفلسطيني ضد "صفقة القرن" في مجلس الأمن أخف

الحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهرا وغرامة باهظة

الحكومة تصدر عدة قرارات جديدة

الرئيس يصل نيويورك ويلقي كلمة هامة أمام مجلس الأمن غدا

»الوفد الأمني المصري يلتقي قيادات من الفصائل في غزة

»منح من البنك الدولي وشركاء بـ117 مليون دولار لتمويل مشاريع مياه بغزة

»66% من الأراضي التي سوّقتها إسرائيل للسكن في كانون الثاني تقع بالضفة!

»"الأسود" و"نيفين" و"الدفن طفلاً" .. حكايات من فيض بوح الروائي عبده خال

الاحتلال يقتحم بلدة حزما بعد إصابة جندي إسرائيلي

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة 6 أشهر

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس نزيه أبو عون

الاحتلال يفرج عن أسير من غزة قضى 16 عامًا

حماس تستعد لزيارة 10 آلاف من عوائل الشهداء بغزة

الخضري: الاحتلال يوسع حصاره ليشمل الضفة

قوات الاحتلال تقيم نقطة عسكرية بين جنين ونابلس

إصابات بالاختناق بمحيط جامعة القدس بأبو ديس

عريقات من نيويورك يتحدى ادارة ترامب.. ويكشف: هذا ما سيتضمنه مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن

نتنياهو: الضم ليس أحادي الجانب ولن يتربط بموافقة الفلسطينيين.. نُنسق مع الأميركيين

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها!

اعتقالات بالضفة وإخطار بهدم منزل منفذ عملية "عين بونين"

الاحتلال يوقف إدخال أجهزة الاتصال للقطاعات التجارية في غزة

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الجلزون

جماهير شعبنا تنتفض اليوم رفضا لـ "صفقة القرن"..

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل النبي صالح ش..

حدث في مثل هذا اليوم

11شباط (فبراير)

2004م عملية اجتياح جبانة نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة حيث قامت باقتحام حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وقد أدى الاجتياح إلى استشهاد 12مفلسطينياً وإصابة العشرات كما استشهد 3 في مدينة رفح الباسلة.

2002م مقتل مجندتين إسرائيليتين وجرح 14 في هجوم مسلح على مركز قيادة المنطقة الجنوبية للاحتلال في بئر السبع و كتائب القسام تتبنى العملية وتعلن أن منفذيها الشهيدان "خالد الطل ومحمد البطاط" من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.

2001م خطاب عرفات أمام لجنة المتابعة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال خطابه الشامل أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية في تونس على أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على استعادة وممارسة كافة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والتقادم.

1991م العراق يطلق صاروخين من طراز "سكود" على إسرائيل تلحق أضراراً مادية خلال حرب الخليج الثانية.

1985 م بعد حسم مسألة الوجود العلني للعمل الفدائي في الأردن، بخروج المقاومة بعد أحداث أيلوب ومعارك جرش عام 1970 و1971. واعتراف قمة الرباط العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، تميزت العلاقات الفلسطينية – الأردنية بالتوتر والحذر.

1985م توقيع اتفاق أردني فلسطيني يشمل الدعوة لإقامة كونفدرالية، وعقد مؤتمر دولي للسلام.