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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2411 ) الثلاثاء 11/2/2020
أخبار فلسطينية
مصادر تؤكد لـ”القدس العربي” عدم نجاح ترتيبات زيارة الوفد القيادي القادم من رام…
وفد أمني مصري يبحث في غزة سبل إنهاء التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
السلطة الفلسطينية ترفض «الصيغة المخففة» لمشروع القرار
عريقات: سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن حول خطة ترامب عار عن الصحة
عباس يبعث رسالة لرئيس وزراء ماليزيا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع سفير قطر لدى إثيوبيا على هامش القمة الإفريقية
البطش: لا نستبعد أن يُقدم الاحتلال على عدوان ضد غزة
الوفد الأمني المصري يغادر القطاع وحماس تكشف تفاصيل لقاءها به
الخضري: قرار منع تصدير منتجات الضفة الزراعية "خطير وإمعان في الحصار"
النخالة يبحث مع سفير ايران بلبنان التحديات أمام القضية الفلسطينية
العسيلي: إجراءات حكومية لدعم المزارع الفلسطيني
هنية: تغييب الشيخ صلاح جزء من التمهيد لتطبيق "صفقة القرن"
أخبار إسرائيلية
السماح لنائبة عربية بخوض انتخابات «الكنيست»
نتنياهو: نريد ضم المستوطنات بدعم من أمريكا وليس بدونها
تقدير إسرائيلي : نقف أمام تصعيد تدريجي مع حماس في غزة
تفاصيل جديدة عن "الوحدة الحمراء" في الجيش الإسرائيلي
اخبار دولية
ممثلية المكسيك تتبرع بمجموعة كتب لجامعة بيرزيت
إيطاليا: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنشاء دولتين
الصين: نعارض الإجراءات الأحادية وندعو إسرائيل لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات
أخبار عربية
عمرو موسى: «الصفقة» الأمريكية لن تطبق
سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا تضامنا مع القدس
تونس: لم نرضخ للمساومات والضغوط بخصوص القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
المنخفضات تعصف بالأسرى ودرجات الحرارة تهبط دون الصفر في السجن الصحراوي والأمطار تتسلل إلى الخيام
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومصادرة للأموال وتغلق مداخل بلدات فلسطينية ـ (صور)
المشتركة” تدعو فلسطينيي الداخل للمساهمة بإسقاط “صفقة القرن” عبر إسقاط نتنياهو
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا
جيش الاحتلال يغلق خمس بلدات فلسطينية بالضفة الغربية
الشرق الاوسط
وفد أمني مصري في غزة لإنقاذ التهدئة وتجنب «التدهور»
اعتقال ثلاثة أطباء في أحد أكبر مستشفيات إسرائيل لمنحهم مرضى السرطان أدوية منتهية الصلاحية
الخليج الإماراتية
غارات على غزة ووفد مصري بالقطاع لتثبيت «التهدئة»
الاحتلال يستولي على أموال 9 أسرى محررين من القدس
الأهرام المصرية
إيطاليا: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنشاء دولتين
الصين: نعارض الإجراءات الأحادية وندعو إسرائيل لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات
الشروق المصرية
مجلس النواب المغربي يؤكد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية
المفتي العام للقدس يبحث مع عدد من السفراء العرب سبل مواجهة «خطة السلام الأمريكية»
الغد الأردنية
زحف لضم أراضي خلف الخط الأخضر
المعركة على خطة القرن تصل لمجلس الأمن
الفلسطينيون يعدلون عن طلب التصويت بالأمم المتحدة على “خطة ترامب”
“صفقة القرن”..ما مصير التحالف الاستراتيجي الأردني الأميركي؟
العلاقة التجارية بين فلسطين وإسرائيل.. معركة “عض أصابع”
الشرق القطرية
شعوب العالم تتضامن مع الفلسطينيين وترامب يحاول إنقاذ خطة السلام
عريقات: التصويت على مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن حول "صفقة القرن" قائم
الرئيس الفلسطيني يلقي خطاباً بمجلس الأمن غداً للتأكيد على رفض "صفقة القرن"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الكنيست" يبحث مشروعا توسعيا جديدا بالحرم الإبراهيمي
قوات الاحتلال تعتقل ٤ مواطنين من الضفة الغربية
السلطة تتراجع عن طلب التصويت في مجلس الأمن لإدانة "صفقة القرن"
بلدية غزة تبحث التعاون المشترك مع الهلال الأحمر القطري
مستوطنون يعطبون إطارات 20 مركبة في الجليل
الحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهرا
تظاهرة نسوية للمطالبة بالتصدي لصفقة القرن
القدس المحلية
وفاة طفل من غزة جراء حادث سير
نابلس: تسمم عشرات المواطنين جراء استخدام وسائل التدفئة وسوء
الاحتلال يجدد أمر إبعاد أمين سر "فتح" في القدس عن "الأقصى"
كلية الزراعة في جامعة النجاح تبحث آفاق التعاون مع وفد هولندي
القبض على مُشتبه بتجارة مواد مخدرة بنابلس
الخالدي: كلمة هامة للرئيس أمام مجلس الأمن مساء غد
دعوات للمشاركة في الفعاليات المنددة بصفقة القرن يوم غد
مشروع القرار الفلسطيني ضد "صفقة القرن" في مجلس الأمن أخف
الحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهرا وغرامة باهظة
الحياة الجديدة
الرئيس يصل نيويورك ويلقي كلمة هامة أمام مجلس الأمن غدا
محدث | عريقات: ما يروج حول سحب مشروع القرار لمجلس الأمن عار عن الصحة
"الخارجية" تستقبل مستشار الأمن في الخارجية البريطانية
الأيام
»الوفد الأمني المصري يلتقي قيادات من الفصائل في غزة
»منح من البنك الدولي وشركاء بـ117 مليون دولار لتمويل مشاريع مياه بغزة
»66% من الأراضي التي سوّقتها إسرائيل للسكن في كانون الثاني تقع بالضفة!
»"الأسود" و"نيفين" و"الدفن طفلاً" .. حكايات من فيض بوح الروائي عبده خال
وكالة صفا
الاحتلال يقتحم بلدة حزما بعد إصابة جندي إسرائيلي
الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة 6 أشهر
الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس نزيه أبو عون
الاحتلال يفرج عن أسير من غزة قضى 16 عامًا
حماس تستعد لزيارة 10 آلاف من عوائل الشهداء بغزة
الخضري: الاحتلال يوسع حصاره ليشمل الضفة
قوات الاحتلال تقيم نقطة عسكرية بين جنين ونابلس
إصابات بالاختناق بمحيط جامعة القدس بأبو ديس
وكالة الرأي الفلسطينية
أسرى "النقب" يُكابدون سوء الأحوال الجوية بسجون الاحتلال
عائلة غولدين: إسرائيل ترسل الهدايا لحماس رغم إطلاق الصواريخ
تقرير مقابر الأرقام..انتقام من الشهداء ودفن للإنسانية
فيديو صور||"الشباب والرياضة" تجري القرعة العلنية لقرض الزواج
البطنيجي: "مقتل مواطنة" بغزة والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادث
قوات الاحتلال تعزز من تواجدها في شارع العوجا شمال أريحا المحتلة
فلسطين اليوم
أبو ظريفة: يجب تذليل العقبات من جميع الأطراف لوصول وفد المنظمة لغزة
الداعية السوداني عصام البشير: المُهرولون للتطبيع لن ينالوا خيراً وفلسطين قضية تتصل بالعقيدة
البطش: لا نستبعد ان يقدم الاحتلال على شن عدوان على غزة
الاحتلال يمنع محافظ القدس من التواصل مع قيادات فلسطينية ودخول الضفة
قاسم يكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري بقيادة حماس
سما نيوز
4 ملفات على طاولة البحث.. الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الامني مع الفصائل بغزة
عريقات من نيويورك يتحدى ادارة ترامب.. ويكشف: هذا ما سيتضمنه مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن
نتنياهو: الضم ليس أحادي الجانب ولن يتربط بموافقة الفلسطينيين.. نُنسق مع الأميركيين
عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها!
الشيخ: حرب شرسة تشن ضد القيادة وخطاب الرئيس غدا هام
كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل مستويات قياسية
"الخارجية" تستقبل مستشار الأمن في الخارجية البريطانية
التربية" و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة
عرب 48
اعتقالات بالضفة وإخطار بهدم منزل منفذ عملية "عين بونين"
الاحتلال يوقف إدخال أجهزة الاتصال للقطاعات التجارية في غزة
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الجلزون
جماهير شعبنا تنتفض اليوم رفضا لـ "صفقة القرن"..
الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل النبي صالح ش..
حدث في مثل هذا اليوم
- 11شباط (فبراير)
- 2004م عملية اجتياح جبانة نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة حيث قامت باقتحام حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وقد أدى الاجتياح إلى استشهاد 12مفلسطينياً وإصابة العشرات كما استشهد 3 في مدينة رفح الباسلة.
- 2002م مقتل مجندتين إسرائيليتين وجرح 14 في هجوم مسلح على مركز قيادة المنطقة الجنوبية للاحتلال في بئر السبع وكتائب القسام تتبنى العملية وتعلن أن منفذيها الشهيدان "خالد الطل ومحمد البطاط" من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.
- 2001م خطاب عرفات أمام لجنة المتابعة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال خطابه الشامل أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية في تونس على أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على استعادة وممارسة كافة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والتقادم.
- 1991م العراق يطلق صاروخين من طراز "سكود" على إسرائيل تلحق أضراراً مادية خلال حرب الخليج الثانية.
- 1985 م بعد حسم مسألة الوجود العلني للعمل الفدائي في الأردن، بخروج المقاومة بعد أحداث أيلوب ومعارك جرش عام 1970 و1971. واعتراف قمة الرباط العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، تميزت العلاقات الفلسطينية – الأردنية بالتوتر والحذر.
- 1985م توقيع اتفاق أردني فلسطيني يشمل الدعوة لإقامة كونفدرالية، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
- 1973 م الطيران الحربي الإسرائيلي يسقط طائرة بوينج مدنية ليبية، فوق شبه جزيرة سيناء المحتلة، مما أدى إلى مقتل 105 أشخاص مدنين بينهم السيد صالح بويصير وزير خارجية ليبيا وصاحب كتاب جهاد شعب فلسطين، وسلوى حجازي مذيعة التليفزيون المصرية.