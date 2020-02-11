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"حماية المستهلك" تغلق محل لبيع الدواجن بمحافظة الوسطى

11 شباط / فبراير 2020 09:21

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الوسطى- الرأي

ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
وقامت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الوسطى، بالتعاون مع وزارعة ومباحث التموين، وبمشاركة شرطة البلديات وبلدية النصيرات، بإغلاق محل لبيع الدواجن.
وقال مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة الوسطى أ. خالد النويري، أن اللجنة قامت بإغلاق المحل بعد تقديم شكوى من أحد المواطنين تفيد بأن صاحب المحل يقوم بتبديل الدجاج الحي بالدجاج الميت بعد التوزين.
وحذر النويري، التجار وأصحاب المحلات من بيع الدجاج غير المكتمل النمو او المريض، وأن الوزارة لن تتساهل مع المخالفين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأضاف أن طواقم حماية المستهلك تقوم بالمتابعة اليومية لمحلات بيع الدواجن للتأكد من خلو المحلات من وجود الدجاج المريض وغير مكتمل النمو.
وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، طالب النويري المواطنين بالتأكد من خلو الدجاج من الامراض عند الشراء.

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