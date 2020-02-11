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حماية المستهلك بمحافظة الشمال تنظم جولة على المخابز

11 شباط / فبراير 2020 09:24

حماية المستهلك بمحافظة الشمال تنظم جولة على المخابز
حماية المستهلك بمحافظة الشمال تنظم جولة على المخابز

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك جولة ميدانية على المخابز بمحافظة الشمال، وتهدف هذه الجولة لمطابقة عمل المخابز للشروط الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة فيها.

 كما يأتي ذلك، ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
وأشار م. هاني البراوي، أن الحملة نظمت بالتعاون مباحث التموين، لافتاً إلى تحرير إخطارات لاحد المخابز لمخالفة شروط وتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص وزن ربطة الخبز.
وبين أن التفتيش على المخابز تتم بشكل دوري، موضحاً أن وزارة الاقتصاد الوطني تولي اهتماما كبيراً لمراقبة الأغذية في مدينة غزة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارات الحكومة، للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تشمل الحملات الدورية الرقابة الدائمة والحفاظ على الشروط الصحية لعمل المخابز.

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