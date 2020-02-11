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بلدية غزة وفريق ارتقاء ينفذان مبادرة لتنشيط المكتبة العامة

11 شباط / فبراير 2020 09:24

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غزة-الرأي

نفذت بلدية غزة بالتعاون مع فريق ارتقاء الشبابي، مبادرة بعنوان "قارئ اليوم قائد الغد"، لإعادة إحياء وتفعيل المكتبة العامة التابعة لها وترتيب حديقتها، ضمن سياسة المجلس البلدي بتفعيل المراكز الثقافية في مدينة غزة، والارتقاء بالمشهد الثقافي والمجتمعي.
وشملت المبادرة إعادة تنظيم الكتب، وترميم وطلاء جدران قاعة الأطفال، وتنظيف الحديقة وطلاء جدرانها، وزراعة عشرات الشتلات من شجر السرو وأشجار الظل والزينة، وتمديد شبكة ري، ورسم الجداريات لتشجيع الأطفال على القراءة.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيارة المكتبة والقراءة، وتوفير مساحة آمنة وممتعة للأطفال، وتعزير المدارك العقلية واللغوية لديهم، وتنفيذ الأنشطة والمسابقات الثقافية المختلفة بشكل دوري ومنتظم للمدارس والمراكز المحيطة والمجاورة للمكان.
بدوره، تفقد رئيس البلدية د. يحيى السراج، أعمال المتطوعين في المكتبة العامة، مستمعاً إلى أفكارهم ومقترحاتهم لتنفيذ أنشطة ثقافية وأخرى لتشجيع الأطفال على القراءة.
 

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