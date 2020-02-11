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خلال لقاء مع منسقي الإعلام

"التعليم" تناقش مع مديرية رفح تنفيذ تفعيل منظومة الإعلام المدرسي

11 شباط / فبراير 2020 09:28

"التعليم" تناقش مع مديرية رفح تنفيذ تفعيل منظومة الإعلام المدرسي

رفح- الرأي

أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي معتصم الميناوي،  بدء تنفيذ خطة لتفعيل منظومة الإعلام المدرسي في مختلف المديريات.

جاء ذلك،  خلال لقاء عُقد بمديرية تعليم رفح بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي ، ومدير العلاقات العامة أ. مدحت الزطمة، ومدير تعليم رفح أ. أشرف عابدين, والنائبين الفني والإداري أ. سمير الحوراني، وأ. إسماعيل حرب ورئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة أ. علاء فيصل وكوكبة من منسقي الإعلام.

ورحب الميناوي بالحضور ناقلاً تحيات وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت لجميع المنسقين في القطاع مؤكداً اهتمامه البالغ بأعمالهم ومنجزاتهم كما وعد بتقديم جوائز ومكافآت لأفضل المنسقين الإعلاميين على مستوى المدارس في المديريات السبعة.

وأشار الميناوي إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة الإعلام المدرسي ستُسخر كافة منصات التواصل الاجتماعي وستنتج مختلف المواد الإعلامية للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأولياء الأمور في خطوة تعزز الشراكة والاتصال مع مجتمعنا وجمهورنا وخدمة العملية التعليمية.

بدوره أوضح الزطمة أن من مهام منسقي الإعلام إنشاء مجموعات واتس اب لأولياء الأمور، والمساهمة والمشاركة في نشر الأنشطة والفعاليات المدرسية والفعاليات المرسلة من الوزارة على مجموعات الواتس اب لكل مدرسة، وموقع حاضنة الإبداع، وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى أن من دورهم العمل على تفعيل مشروع المراسل المدرسي الخاص بإذاعة التعليم، لافتاً إلى أن العلاقات العامة وضعت برنامجاً تدريبياً متخصصا لكافة المنسقين.

من جهته أشاد عابدين بجهود الوزارة في هذا المجال لافتاً إلى أن العمل الإعلامي أمر مهم لنشر التوعية للمجتمع ونقل إنجازات المدارس والتفاعل بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور موضحاً أهمية الاستثمار الجيد للإعلام لخدمة التعليم.

وخلال اللقاء فُتح باب النقاش مع المنسقين حول إجراءات العمل ومشروع الوزارة الإعلامي في هذا المجال.

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