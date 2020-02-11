مستشفى الأوروبي يكرم أطباء جراحة العظام المتميزين

غزة- الرأي

كرم مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد ومجلس إدارة المستشفى، وبحضور رجل الأعمال أ. صلاح الدغمة، ثلة من أطباء جراحة العظام المتميزين لجهودهم الاستثنائية خلال العمل مع الوفود الطبية في العام 2019.

وأكد د. يوسف العقاد أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهودهم المتميزة التي أشاد به أعضاء الوفود الطبية التي زارت المستشفى خلال عام 2019، ولعملهم باستمرار من أجل رفع مستوى أداء خدماتنا الطبية وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.

من جانبهم، ثمن الأطباء المكرمون د. أسامة الباز و د. حذيفة العبسي و د. محمد أبو جامع و د. ضياء أبو غالي و د. حسن أبو هلال هذه اللفتة الرائعة، مشيرين إلى أن هذا التكريم يعد تكريما لكافة الزملاء المخلصين في القطاع الصحي، مشيدين بجهود المستشفى ادارة وعاملين في الحفاظ على المنظومة الصحية بالمحافظة والاستمرار في تقديم خدماتهم النوعية.

يذكر أن المستشفى استقبل 48 وفدًا طبياً خلال العام 2019، بزيادة قدرها 71% على عدد الزيارات عام 2018 حسب تقريره السنوي، وكان قسم جراحة العظام في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات المشتركة مع الوفود الزائرة، حيث أجرى 197 عملية للكبار والأطفال، وهو ما يمثل 37% من مجموع العلميات التي أجريت مع الوفود الطبية.