القوى البشرية تفتتح دورات تدريبية في المهارات الاساسية لدعم الحياة

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة دورة تدريبية في المهارات الاساسية لدعم الحياة BLS ، حاضر فيها كل من أ. محمد نوفل ، أ.اسماعيل راضي إضافة إلى المدربين المساعدين .فادي العواودة ، أ.طارق خطاب ليتم تأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين وذلك في تنمية القوى البشرية .

بدوره، أكد أ.محمد نوفل احد المدربين ورئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان الدورة تستهدف جميع الطواقم العاملة في أقسام الطوارئ من الاطباء والتمريض بهدف تطوير مهارات الكوادر الصحية وتحديث المعلومات في هذا الجانب لافتا الى ان الدورات تنفذ بجودة تدريبية عالية وبشكل يحاكي الحالات الحرجة التي يتعامل معها الاقسام.

على الصعيد ذاته ، افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة اخرى في المهارات الاساسية لدعم الحياة BLS وذلك في مجمع ناصر الطبي. يقدمها كل من د.محمد كحيل ، أ.محمد عبد السلام.

على صعيد آخر ، اختتمت القوى البشرية دورة اخرى في مستشفى غزة الاوروبي حيث قدمها مدربين معتمدين من وزارة الصحة ومن منظمة القلب الامريكية كل من د.يوسف فحجان ، أ.أسامة عصفور ، أ.حسن العكر ، وبحضور أ. ايمان طافش منسقة الدورة في قسم متابعة التدريب في الخدمة .

هذا وتشمل الدورات كيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الحياة في حالات توقف القلب، حيث يتم التركيز على الجانب العملي منها،حيث يستمر التدريب بواقع 6 ساعات تدريبية بنظام اليوم الكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات تتم بدعم من مؤسسة نورواك النرويجية ضمن مشروع إنقاذ الحياة.