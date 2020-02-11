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تعليم خان يونس ينظم مسابقة تاج المعرفة لطلبة الصفوف الأولى

11 شباط / فبراير 2020 09:37

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غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الثلاثاء ،  مسابقة تاج المعرفة 13 بعنوان: "نشر المعرفة" لطلبة الصفوف الأولى الأساسية (الأول حتى الثالث)، بحضورأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. حسين الحاج مساعد رئيس قسم التقنيات التربوية، ولجنة التحكيم: أ. حسن أبو عبيدة مشرف المرحلة، وأ. إيمان زقوت مشرفة التربية الخاصة، وأ. أريج فارس مديرة مدرسة حيفا "ب" الأساسية للبنات، وممثلو مكتبة المعرفة والبحث المجتمعي وذلك في مركز التدريب التربوي،.

بدوره، أوضح أ. أبو عزيز أن هذه المسابقة تنفذ للعام الثاني على التوالي في المديرية لطلبة الصفوف الأولى الأساسية، وذلك لتنمية مهاراتهم اللغوية، وثقتهم بأنفسهم وغرس حب القراءة والمطالعة في نفوسهم، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن المسابقة العامة التي تنفذها الوزارة للعام الثالث عشر على التوالي.

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