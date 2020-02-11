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ناقش الاستعداد لبدء حملة "التحفيز الذاتي"

"الإرشاد التربوي" في تعليم الشمال يواصل التحضير لمؤتمر الحالة الإرشادي (4)

11 شباط / فبراير 2020 09:37

"الإرشاد التربوي" في تعليم الشمال يواصل التحضير لمؤتمر الحالة الإرشادي (4)

غزة- الرأي

عقد قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الحالة الإرشادي (4) والمقرر عقده في الخامس والعشرين من مارس المقبل.

وحضر الاجتماع مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب و رئيس القسم أ. نفوذ العطل، ومشرف الإرشاد أ. رائد الرن، إلى جانب (18) مرشدا ومرشدة.

وقالت أ. العطل إن الاستعدادات التي يجريها القسم لعقد مؤتمر الحالة الإرشادي (4) تجري على قدم وساق؛ لضمان نجاح وتميز المؤتمر والوصول إلى حالات جديرة بالمناقشة والوقوف على ملابساتها وكيفية معالجتها.

كما شهد الاجتماع مناقشة محاور وآليات المرحلة الثانية من حملة التحفيز الذاتي لطلبة الثانوية العامة المزمع تنفيذها خلال مارس المقبل بمدارس المرحلة الثانوية كافة.

وتشمل الحملة عقد محاضرات ولقاءات إرشادية ممنهجة مع الطلبة تتناول كيفية الاستعداد النفسي لما قبل الامتحان، والتعرف على آلية التعاطي مع ورقة الامتحان.

وأشارت أ. العطل إلى أهمية هذه الحملة في تخفيف الضغوط النفسية عن الطلبة وتهيئتهم لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي بعيدا عن التوترات النفسية التي قد تؤثر سلبا على أداء الطلبة خلال فترة الامتحانات.

كما لفتت أ. العطل إلى أن ذات الحملة (التحفيز الذاتي) سيتم تنفيذها لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة، لتدريبهم على كيفية التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم في توفير البيئة الدراسية المناسبة لهم.

يشار إلى أن مديرية شمال غزة تواصل منذ عدة سنوات تنفيذ تلك الحملة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين مستويات الطلبة التحصيلية.

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