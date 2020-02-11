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لاستكمال حصة قطاع غزة

الأوقاف تحدد موعد التسجيل لقرعة الحج للعام الحالي

11 شباط / فبراير 2020 09:49

غزة-الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية أن فتح باب التسجيل للدخول بقرعة الحج لهذا العام 1441/2020م سيتم بعد انتهاء موعد تسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج من قبل المواطنين الذين تم إعلان أسماءهم مؤخرًا والمجدولة ضمن قرعة عام 2013م, وإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "بعد أن تنتهي لجنة الحج بوزارة الأوقاف من متابعة المسجلين والمسددين للدفعات المطلوبة، حينها سيتم تحديد الأعداد المتبقية لإجراء القرعة لاستكمال حصة القطاع".

وأشارت إلى أن أن الأعداد المتبقية سيتم تقسيمها وفقًا للتعداد السكاني لمحافظات القطاع باستثناء محافظة غزة نظرًا لأنها لاستيفائها العدد المخصص لها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ مالية للشركات، مشددةً على أن دفع الرسوم سيكون مباشرة من خلال البنك في الوقت الذي ستعلن فيه الوزارة عن فتح باب التسجيل للقرعة.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت الاثنين الماضي 3 فبراير 2020م عن أسماء المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1441ه/2020م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

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