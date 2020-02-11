وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تنفذ 32 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية عشائر رفح تحل "173" قضية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي وكالة الرأي الفلسطينية أ. الفرا يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الإسلامية فرع الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية "الكويت الثانوية" توظف فعالياتها بالتعلم الممتع والواجب نحو الله والذات والآخرين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح المقر الجديد لصندوق دعم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية " مريم بنت عمران وشهداء المغازي تنفذان مسابقة مشتركة لأوائل الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية كميات أسماك وفيرة تملأ شباك الصيادين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاء للتوعية البيئية لنساء حي السطر وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تبحث سبل تنظيم عمل المعدات الهندسية مع الجهات المختصة
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير تعليم الشمال يلتقي طالبات مبادرة "لا حياة مع اليأس"

11 شباط / فبراير 2020 09:52

1
1

غزة-الرأي

التقى مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، الطالبات المشاركات في مبادرة "لا حياة مع اليأس" المقدّمة باسم مديرة مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات أ. كريمة المقيد، وذلك للاستماع منهن عن تفاصيل المبادرة بحضور المعلمتين رنين الدقس، وأفنان عبد النعم.

بدوره، رحب أ. العرابيد بالطالبات المبادرات وعددهن (8)، مبدياً إعجابه بالمبادرة، متمنياً لهن النجاح في تحقيق ما تصبو إليه مبادرتهن من أهداف وغايات ستصب حتماً في صالح طالبات المدرسة عبر تعزيزهن وحثهن على مواصلة الجد والاجتهاد والتسلح بسلاح العلم والوعي والمعرفة.

وعبّر أ. العرابيد عن تقديره وشكره لمديرة المدرسة أ. كريمة المقيد، التي تقف خلف هذه المبادرة وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في رفعة الطالبات والمدرسة على حد سواء.

من ناحيتهن ،قدمت الطالبات شرحاً تفصيلياً عن المبادرة الإبداعية، كما ناقشن مع مدير التعليم بعض القضايا التي تصب في خدمة الطالبات وتحسين البيئة التعليمية.

وتهدف المبادرة إلى رفع الروح المعنوية للطالبات، وصقل شخصياتهن وتعزيز قدراتهن، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية لهنّ، ودمجهنّ في المجتمع المدرسي والخارجي.

وفي نهاية اللقاء قدمت الطالبات شهادة عرفان وتقدير لمدير التعليم؛ لدوره وجهده المميز في تطوير العملية التعليمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟