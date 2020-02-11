"العمل" تبحث سبل تنظيم عمل المعدات الهندسية مع الجهات المختصة

غزة-الرأي

شاركت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بحضور م. دارين أبو شاويش في اجتماع ضم كلا من وزارة النقل والمواصلات ممثلةً برئيس قطاع سلطة التراخيص م. حسن عكاشة، والعقيد فهد حرب من شرطة المرور، ومستشار النقل والمواصلات أ. عماد الشيخ ديب، ووكيل نيابة المرور أ. سعيد البربار.

حيث هدف الاجتماع إلى بحث تنظيم سير وعمل المعدات الهندسية على الطرق وداخل مواقع العمل، وتحديد دور كل جهة من ناحية ترخيص المعدة الهندسية والمؤهلات المطلوبة للسائق العامل عليها، بما يضمن حفظ حقوق السائقين والمصابين حال وقوع حادث بسبب المعدة الهندسية سواء على الطرق أو داخل مواقع العمل.

