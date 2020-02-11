بلدية خان يونس تنظيم لقاء للتوعية البيئية لنساء حي السطر

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون مع المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لقاء توعوي وتثقيفيً حول "النفايات الصلبة وآلية التخلص منها" استفادت منه النساء القاطنات في حي السطر شمال خان يونس.

وشارك في اللقاء الذي عُقد في مقر لجنة حي السطر، مسئولة وحدة المرأة والطفل في البلدية أ. تغريد شعت، والمثقفتان الصحيتان بالمجلس أ. مها وادي و أ. سمية السر، ومسئولة لجنة المرأة في حي السطر أ. أحلام النجار، ومجموعة من النساء.

بدورها، بينت شعت دور البلدية وخططها ومشاريعها والبرامج المختلفة التي تنفذها بالتعاون مع لجان الأحياء والقطاعات النسوية والتي تهدف إلى رفع وزيادة الوعي البيئي والقانوني والصحي في مختلف القضايا التي تهم المرأة، مشيرةً إلى أن بلدية خان يونس تسعى دومًا من أجل تعزيز دورها الريادي والهام في المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة وحمايتها.

بدورها تحدثت كل من وادي والسر عن المجلس والخدمات التي يقدمها للمواطنين، وأشارت إلى بعض الإرشادات في كيفية الحد والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة واستخدامها كأسمدة.

وفي نهاية اللقاء تم طرح بعض الإشكالات التي تعاني منها المنطقة وستتم متابعتها من قبل جهات الاختصاص.