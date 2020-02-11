" مريم بنت عمران وشهداء المغازي تنفذان مسابقة مشتركة لأوائل الثانوية العامة

غزة-الرأي

نفذت مدرستي مريم بنت عمران الثانوية للبنات و شهداء المغازي الثانوية للبنين المسابقة المنهجية لأوائل طلبة الثانوية العامة بحضور عدد من المشرفين التربويين و مجلس أولياء الأمور و مديري المدرستين و معلمي و معلمات المدرستين.

بدورها، قالت مديرة المدرسة نعمات حمدان خلال كلمتها الافتتاحية: "إننا اليوم و بالشراكة النوعية و التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المديريات نقوم بهذا الإنجاز الكبير و الذي يستهدف الطلبة الأوائل في الثانوية العامة.

وأضافت حمدان بأن الهدف من هذه المسابقة بث روح التنافس الشريف مع الطلبة و الطالبات في المنهاج و التركيز على عدد من النقاط التي قد يغفل عنها الطالب أثناء الدراسة، مشيدة بأداء الفريقين خلال تنفيذ المسابقة.

و في ختام كلمتها شكرت نعمات حمدان مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات و معلمة مبحث التكنولوجيا ريهام إسماعيل في تجهيز أسئلة المسابقة و حوسبتها إلكترونياً.

من جانبه ، ثمن عاطف وادي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي هذه الخطوة المميزة و التي تهدف لخلق تنافس قوي بين الطلبة المتسابقين والتعرف على الجديد من الأسئلة النوعية وتقديم تغذية راجعة لهم، مقدماً شكره للمدرستين المتسابقتين ولمدرسة سكينة بنت الحسين المسؤولة عن وضع الأسئلة.

يذكر أن المدرستين قد نفذتا المرحلة الأولى من المسابقة و شملت مباحث الفرع العلمي الرياضيات والكيمياء و الأحياء واللغة العربية و التربية الإسلامية و من مباحث الفرع الأدبي اللغة العربية و التربية الإسلامية والثقافة العلمية.