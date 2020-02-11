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"الشباب والرياضة" تفتتح المقر الجديد لصندوق دعم الشباب

11 شباط / فبراير 2020 10:24

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة المقر الجديد لصندوق دعم الشباب، بحضور أحمد محيسن وكيل الوزارة، والنائب عن المجلس التشريعي د . يحيى موسى، والشيخ عمر نوفل ممثل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وأ . عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، إضافة للمدراء العامون بالوزارة.

وقال عصام الهبيل مدير عام الصندوق إن افتتاح المقر الجديد، جاء لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين واستقبال الجمهور بأفضل صورة. 

وأكد الهبيل سعي الوزارة الدائم للتخفيف عن الشباب الفلسطيني، عبر تقديم القروض الحسنة للزواج، والتي تساهم في تذليل العقبات التي تواجههم في اتمام مراسم الزفاف.

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