وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تنفذ 32 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية عشائر رفح تحل "173" قضية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي وكالة الرأي الفلسطينية أ. الفرا يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الإسلامية فرع الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية "الكويت الثانوية" توظف فعالياتها بالتعلم الممتع والواجب نحو الله والذات والآخرين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح المقر الجديد لصندوق دعم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية " مريم بنت عمران وشهداء المغازي تنفذان مسابقة مشتركة لأوائل الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية كميات أسماك وفيرة تملأ شباك الصيادين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاء للتوعية البيئية لنساء حي السطر وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تبحث سبل تنظيم عمل المعدات الهندسية مع الجهات المختصة
أخبار » الأخبار الحكومية

"الكويت الثانوية" توظف فعالياتها بالتعلم الممتع والواجب نحو الله والذات والآخرين

11 شباط / فبراير 2020 10:24

1
1

غزة-الرأي

وظّفت مدرسة الكويت الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، العديد من فعالياتها المدرسية والتربوية ضمن مشروعي التعلم الممتع، والواجب نحو الله والذات والآخرين، وذلك انسجاماً مع رؤية وزارة التربية والتعليم الطموحة لخلق بيئة تعليمية محببة للطلبة.

وفي هذا السياق، نفّذت المعلمة إيمان الكحلوت، درساً توضيحياً باتباع استراتيجية التعلم الممتع عبر توظيف السبورة الذكية من خلال الدراما التربوية لشرح قاعدة "أرخميدس" للصف العاشر الأساسي في مادة الفيزياء.

أما على صعيد مشروع الواجب نحو الله والذات والآخرين، فقد استضافت المدرسة عبر المرشدة التربوية أ. هبة الشيخ، الداعية ميسّر بدر من وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ لتنظيم ندوات توعوية للطالبات بعنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وقالت مديرة المدرسة أ. نعمة عوض إنها وهيئة التدريس في المدرسة منذ بداية العام الدراسي الحالي تسعى جاهدة لخلق بيئة تعليمية محببة للطالبات، من خلال برنامج التعلم الممتع، والتعلم النشط، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي باعتباره شريكا في العملية التعليمية، عوضاً عن إقامة الفعاليات واللقاءات التي تعزز انتماء الطالبات للمدرسة والوطن وغرس قيم التسامح وقبول الآخر في نفوسهن، وصولاً إلى الجودة في التعليم.

وفي هذا السياق، ثمّنت أ. عوض، جهود إدارة المديرية المتواصلة، والتي تتابع عن كثب تطورات الميدان التربوي، توجيهاً ونصحاً وإرشاداً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟