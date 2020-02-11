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أ. الفرا يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الإسلامية فرع الجنوب

11 شباط / فبراير 2020 10:45

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غزة-الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الثلاثاء ،وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الإسلامية فرع الجنوب، وضم الوفد م. سائد الترتوري مدير فرع الجنوب، ود. سامي شعت منسق كلية العلوم والتكنولوجيا، وأ. محمد سلامة مدير العلاقات العامة، وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية، وأ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا والحاسوب.

بدوره، رحب أ. الفرا بالحضور، مثمناً جهود الجامعة في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً على الشراكة الفاعلة والعلاقات التكاملية بين مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي، معبرًا عن اعتزازه بهذه الجامعة العريقة التي ساهمت بشكل فعّال في إرساء قواعد العمل الأكاديمي والتربوي في قطاع غزة، من خلال التعليم النوعي الذي تقدّمه للطلبة.

من ناحيته ، أعرب الوفد عن سعادته بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس، موضحاً أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية.

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