هندسة المتفجرات برفح تنفذ 32 مهمة خلال يناير

غزة-الرأي

أنجزت شرطة هندسة المتفجرات في محافظة رفح "32" مهمة خلال يناير الماضي، تضمنت التعامل مع أجسام مشبوهة وإتلاف تلك الأجسام بالإضافة إلى مهمات التأمين.

وقال الرائد سليم ماضي مدير هندسة المتفجرات في محافظة رفح أن طواقم الهندسة تعاملت مع "18"جسمًا مشبوهًا من مخلفات الاحتلال "الاسرائيلي ".

وبيَّن الرائد ماضي هندسة المتفجرات نفذت " 5" مهمات تأمين لعدد من الفعاليات خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تنفيذ مهمتين فحص لسيارات مشبوهة ومهمتين اتلاف لمواد متفجرة، ومهمتين تحقيق ما بعد الانفجار، ومهمة معاينة واحدة ومهمتين تسليم واستلام خلال تلك الفترة.