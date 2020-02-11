وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 ألاف معاملة خـلال يناير 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تنفذ 32 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية عشائر رفح تحل "173" قضية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي وكالة الرأي الفلسطينية أ. الفرا يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الإسلامية فرع الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية "الكويت الثانوية" توظف فعالياتها بالتعلم الممتع والواجب نحو الله والذات والآخرين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح المقر الجديد لصندوق دعم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية " مريم بنت عمران وشهداء المغازي تنفذان مسابقة مشتركة لأوائل الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية كميات أسماك وفيرة تملأ شباك الصيادين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاء للتوعية البيئية لنساء حي السطر
أخبار » الأخبار الحكومية

داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 ألاف معاملة خـلال يناير 2020

11 شباط / فبراير 2020 10:53

1
1

غزة-الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 5 ألاف و777 معاملة للمواطنين خلال شهر يناير من العام الحالي 2020م، من ضمنها إنجاز "1049" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "1662" معاملة" هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و"419" معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "17" معاملة ملخص تسجيل سكان. "

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "201" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "20"معاملة و"1273" استشارة قانونية و"727" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "45"معاملات تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار "117" شهادة حسن سير وسلوك.

بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "247"معاملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟