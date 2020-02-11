التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 173 مهمة في يناير

غزة-الرأي

نفذَّت شرطة التدخل وحفظ النظام بمحافظة شمال غزة 173 مهمة متنوعة خلال شهر يناير الماضي لعام 2020م.

وأوضح تقرير إحصائي أن قوات التدخل بمحافظة الشمال نفذت 120 دورية بسط سيطرة بواقع دوريتين يومياً ضمن خطة تأمين خط الساحل بشكل يومي، إلى جانب تنفيذ 3 مهمات في تأمين الأموال والبنوك.

وأشار إلى مشاركة قوات التدخل في 15 مهمة ضمن تأمين مباريات دوري كرة القدم بالمحافظة، إلى جانب مشاركتها في 14 مهمة تأمين وفود ووزراء عبر حاجز بيت حانون وداخل القطاع.

وأوضح التقرير مشاركة قوة تدخل الشمال في مهمة واحدة تأمين نزلاء ونقلهم للمحكمة ومهمات أخري، بالإضافة لمشاركتها في 3 مهام إسناد لقوة مراكز شرطة الشمال للسيطرة على المشاكل العائلية.

وبخصوص المشاركة وإسناد الإدارات المتخصصة بين التقرير مشاركة قوة التدخل في 17 مهمة مع الإدارات المتخصصة من شرطة البلديات، وإدارات أخرى.