مراقب عام الداخلية يتفقد معبري رفح وكرم أبو سالم

غزة-الرأي

تفقد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر صالح بنات، ، معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، وذلك لمتابعة سير العمل، بمرافقة مساعدو المراقب العام للشئون الرقابية والقانونية، ومدير دائرة المعابر الجنوبية، وعدد من الضباط.

وكان في استقبال وفد مكتب المراقب العام مدير معبر رفح البري العميد يحيي حماد والمقدم ناجي صيام مدير معبر كرم أبو سالم التجاري .

وتأتي الزيارة الميدانية للمراقب العام لمتابعة سير العمل في معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم التجاري وفق النظام المتبع في وزارة الداخلية.

بدوره، أثنى اللواء بنات على الدور الفعال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المتابعة والرقابة على آليات سير المعابر الجنوبية والتي ساهمت في تعزيز الأمن وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

من جانبه، أشاد مدراء معبري رفح وأبو سالم بزيارة المراقب العام للوزارة للمعابر الجنوبية والتي من شأنها أن تساهم في متابعة سير العمل وتعزيز التعاون المشترك.

وشملت جولة المراقب العام تفقد الصالة الخارجية للمسافرين والاستماع لعدد من ملاحظات المسافرين.

وتخللت الجولة تفقد دوائر وأقسام معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري.

يذكر أن مكتب المراقب العام ينظم العديد من الجولات والزيارات الميدانية ضمن الخطة التشغيلية له ضمن تعزيز دور الرقابة على الأداء العام للوزارة.