وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 ألاف معاملة خـلال يناير 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تنفذ 32 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية عشائر رفح تحل "173" قضية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي وكالة الرأي الفلسطينية أ. الفرا يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الإسلامية فرع الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية "الكويت الثانوية" توظف فعالياتها بالتعلم الممتع والواجب نحو الله والذات والآخرين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح المقر الجديد لصندوق دعم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية " مريم بنت عمران وشهداء المغازي تنفذان مسابقة مشتركة لأوائل الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية كميات أسماك وفيرة تملأ شباك الصيادين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاء للتوعية البيئية لنساء حي السطر
أخبار » الأخبار الحكومية

مراقب عام الداخلية يتفقد معبري رفح وكرم أبو سالم

11 شباط / فبراير 2020 10:59

1
1

غزة-الرأي

تفقد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر صالح بنات، ، معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، وذلك لمتابعة سير العمل، بمرافقة  مساعدو المراقب العام للشئون الرقابية والقانونية، ومدير دائرة المعابر الجنوبية، وعدد من الضباط.

وكان في استقبال وفد مكتب المراقب العام مدير معبر رفح البري العميد يحيي حماد والمقدم ناجي صيام مدير معبر كرم أبو سالم التجاري .

وتأتي الزيارة الميدانية للمراقب العام لمتابعة سير العمل في معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم التجاري وفق النظام المتبع في وزارة الداخلية.

بدوره، أثنى اللواء بنات على الدور الفعال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المتابعة والرقابة على آليات سير المعابر الجنوبية والتي ساهمت في تعزيز الأمن وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

من جانبه، أشاد مدراء معبري رفح وأبو سالم بزيارة المراقب العام للوزارة للمعابر الجنوبية والتي من شأنها أن تساهم في متابعة سير العمل وتعزيز التعاون المشترك.

وشملت جولة المراقب العام تفقد الصالة الخارجية للمسافرين والاستماع لعدد من ملاحظات المسافرين.

وتخللت الجولة تفقد دوائر وأقسام معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري.

يذكر أن مكتب المراقب العام ينظم العديد من الجولات والزيارات الميدانية ضمن الخطة التشغيلية له ضمن تعزيز دور الرقابة على الأداء العام للوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟