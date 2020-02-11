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" المزين "يتفقد دبلومة الإعلام لمشرفي الكشافة بالمحافظات الجنوبية

11 شباط / فبراير 2020 11:07

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غزة-الرأي

تفقد أ. محمد المزين مدير دائرة الكشافة بوزارة التربية والتعليم دبلومة الإعلام لمشرفي الكشافة في المحافظات الجنوبية الثلاث خان يونس وشرق خان يونس ورفح، المنعقدة في مركز التدريب التربوي، بمرافقة  أ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة بخان يونس، وأ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة الطلابية بشرق خان يونس، وبحضور مشرفي الكشافة والمرشدات في المديريات الثلاث، والمدرب الصحفي هاني الشاعر.

بدوره ، رحب أ. المزين بالحضور، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس، متمنياً  أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة.

هذا وتناول أ. الشاعر خلال اللقاء العديد من الموضوعات المهمة منها تعريف التقرير الصحفي وأنواعه وكيفية صياغته كما وتحدث عن القصة الصحفية وآلية صياغتها.

هذا وضم اللقاء 31 متدرباً، بواقع  15 ساعة تدريبية متخصصة.

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