تعليم الشمال يختتم فعاليات المخيم الشتوي

غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة" قسم التقنيات التربوية"، فعاليات المخيم الشتوي الخاص بمسابقة العائلة للذكاء الاصطناعي AIFC بموسمها الثاني "TECHNOVATION FAMILIES 2020"، بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، والمدير الإداري أ. جواد صالحة، و المدير الفني أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، ومشرفي التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، و د. عطايا عابد،، ومشرف المختبرات العلمية ومنسق المسابقة أ. أحمد الزيان، ونخبة من المجتمع المحلي، وأولياء الأمور، والطلبة المشاركين في المخيم.

بدوره، رحب أ. العرابيد بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا النشاط التي يحث على متابعة التطور التكنولوجي على مستوى الطالب والأسرة على حد سواء وصولاً لمجتمع يحسن استخدام الذكاء الاصطناعي، بل ويعمل على إنتاج مشاريع تستخدم الذكاء الصناعي لحل مشكلات المجتمع المحلي في هذا المجال، مؤكداً أننا اليوم نسعى لمحو الأمية التقنية في مدارسنا وبيوتنا، لما أصبح لها من دور أساسي في مختلف مناحي الحياة العلمية والاجتماعية على حد سواء.

بدورهم تحدث المشرفين التربويين د. عابد ود. أبو علبة، عن مميزات هذا المخيم وما تم استخدامه فيه من اليات متنوعة تهدف لإكساب الطلبة المشاركين مهارات التعامل مع الأجهزة التقنية الحديثة، وتدريبهم عليها لإنتاج المشاريع والبرامج المتقدمة، وذلك كله بمراعاة الحاجة الواقعية للمجتمع المحلي.

وأعرب أولياء الأمور والطلاب المشاركين عن سعادتهم بما حصلوه من معرفة علمية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والآلة، كما أبدوا استعدادهم للمشاركة في المخيم في السنوات القادمة لما استشعروا من تطور في تعاملهم اليومي مع الآلات والبرامج التقنية الحديثة.

هذا وقام الطلاب بإنتاج خمسة مشاريع اثنان منها باستخدام تقنية تحليل الصور "Image Recognition"، واثنان باستخدام تحليل النصوص "Text Recognition"، و المشروع الأخير باستخدام "Voice Recognition".

يذكر أن المخيم الشتوي شمل التدرب على الدروس العشرة كمقدمة للذكاء الاصطناعي على موقع آلة الفضول "CURIOSITY MACHINE"، ومن ثم إنشاء "المودل" الخاص بالمشروع المراد تنفيذه على موقع تعليم الآلة للأطفال "MACHINE LEARNING FOR KIDS"، ومن ثم إنتاج الفيديو الترويجي للمشروع على موقع المسابقة العالمي.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركين في المخيم.