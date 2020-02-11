مدرسة التفاح تنفذ درساً توضيحياً لمبحث الإنجليزي بعنوان transport

غزة-الرأي

نفذت مدرسة التفاح الأساسية المشتركة في مديرية التربية والتعليم شرق غزة ، درساً توضيحياً في مبحث اللغة الإنجليزية لطالبات الصف الثاني الأساسي بعنوان transport من تنفيذ المعلمة أسماء الزايغ وبإشراف ا. فدوي أبو سليم مشرفة مبحث اللغة الإنجليزية وبمتابعة من ا. إلهام أحمد مديرة المدرسة

وحضر الدرس التوضيحي أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ، وعدد من معلمي ومعلمات المبحث .

واستخدمت المعلمة العديد من الاستراتيجيات التعليمية الحديثة ،إضافة إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الدرس مثل عروض الفيديوهات والبوريبونت.

وأبدي ا. عطا الله عن سروره بهذ الدرس لما تميز من ابداع في إيصال المعلومات للطالبات ، مقدماً شكره للمعلمة وفريقها في تنفيذ الدرس .