وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن عن برنامج تمويل المشاريع الريادية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنظم لقاءً تدريبياً حول مهارات نظم المعلومات الجغرافية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تطلق برنامج تمويل المشاريع الريادية الأسبوع المقبل وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة التفاح تنفذ درساً توضيحياً لمبحث الإنجليزي بعنوان transport وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يختتم فعاليات المخيم الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث الرمال تلقي القبض على مطلوب هارب وكالة الرأي الفلسطينية " المزين "يتفقد دبلومة الإعلام لمشرفي الكشافة بالمحافظات الجنوبية وكالة الرأي الفلسطينية مراقب عام الداخلية يتفقد معبري رفح وكرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 173 مهمة في يناير وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 ألاف معاملة خـلال يناير 2020
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة التفاح تنفذ درساً توضيحياً لمبحث الإنجليزي بعنوان transport

11 شباط / فبراير 2020 11:16

1
1

غزة-الرأي

نفذت مدرسة التفاح الأساسية المشتركة في مديرية التربية والتعليم شرق غزة ، درساً توضيحياً في مبحث اللغة الإنجليزية لطالبات الصف الثاني الأساسي بعنوان transport من تنفيذ المعلمة أسماء الزايغ وبإشراف ا. فدوي أبو سليم مشرفة مبحث اللغة الإنجليزية وبمتابعة من ا. إلهام أحمد مديرة المدرسة

وحضر الدرس التوضيحي أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ، وعدد من معلمي ومعلمات المبحث .

واستخدمت المعلمة العديد من الاستراتيجيات التعليمية الحديثة ،إضافة إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الدرس مثل عروض الفيديوهات والبوريبونت.

وأبدي ا. عطا الله عن سروره بهذ الدرس لما تميز من ابداع في إيصال المعلومات للطالبات ، مقدماً شكره للمعلمة وفريقها في تنفيذ الدرس .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟