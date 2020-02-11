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برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

"الشباب والرياضة" تطلق برنامج تمويل المشاريع الريادية الأسبوع المقبل

11 شباط / فبراير 2020 11:18

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غزة-الرأي

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن عن إطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال محيسن، إن البرنامج الجديد سيتم برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وضمن البرامج المشتركة بين الوزارة والمؤسسة التي تم تنفيذ جزء منها لدعم القطاعين الشبابي والرياضي.

وأشار إلى أن تمويل المشاريع الريادية سيتم من خلال الآليات المعتمدة لصندوق دعم الشباب الفلسطيني، لضمان الوصول لأكبر قدر ممكن من الشباب والأفكار الابداعية.

وأكد محيسن أن الوزارة ستعمل على تطوير هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي يحتضنها صندوق دعم الشباب خلال الفترة القادمة.

وأشاد بدور أحباء غزة ماليزيا وتجاوبها لدعم المشاريع الشبابية وتقديم نموذج مميز في التعاون بين الشعبين الفلسطيني الماليزي.

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