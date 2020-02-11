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تعليم شرق غزة تنظم لقاءً تدريبياً حول مهارات نظم المعلومات الجغرافية

11 شباط / فبراير 2020 11:22

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غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، لقاءً تدريبياً حول مهارات توظيف نظم المعلومات الجغرافية gis لمعلمي ومعلمات مبحث الحغرافيا لصفوف الحادي عشر  بحضور أ.سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ،وأ. حنان زقوت مشرفة مركز التدري، وذلك  في المركز التربوي .

ويأتي هذا النشاط ضمن الأنشطة المخططة لخدمة المنهاج والنمو المهني للمعلمين والذي يدرب فيه أ. مراد الحواجري من مدرسة شهداء الشجاعية الثانوية للبنين وبإشراف أ. محمد المملوك ،أ. إعتماد سكيك مشرفو مبحث الجغرافيا.

بدوره، أثنى أ. عطا الله على الأنشطة النوعية والمميزة لمشرفي الدراسات الجغرافية والإجتماعية، مبيناً أن هذه الأنشطة تهدف لخدمة العملية التعليمية .

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