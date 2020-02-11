وزارة الأسرى تستقبل طالبات مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات

غزة-الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، مجموعة طالبات من مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات ضمن برنامج تعريف الجيل الجديد بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بحضور أ. مصباح عبد ربه منسق لجنة أهالي الأسرى .



والتقى الطالبات أ. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى، والذي بدوره رحب بهذه الزيارة التي تأتي ضمن جهود الوزارة للتعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع المختلفة للتضامن مع الفئة التي ضحت وناضلت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة .



وقال المدهون :" إن الأسرى داخل السجون يعيشون أوضاع صعبة للغاية، بسبب الإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، خاصة الأسيرات والأشبال فى سجن الدامون واللذين يتعرضون لهجمة شرسة فى هذه الأوقات، وهم بحاجة إلى كل صوت حر للدفاع عنهم، مشدداً على أهمية التعريف بقضية الأسرى وتقديم الدعم المعنوي لهم ولذويهم.



من جانبها، أكدت المدرسة مرفت أبو وردة أن تلك الزيارة منحتهم التعرف أكثر عن واقع ومعاناة الأسرى والأسيرات وما يتعرض له الأطفال داخل سجون الاحتلال، والاستماع إلى شهادات حية عن واقع الاعتقال ومعاناة الأسرى وذويهم .



يشار الى أن الطالبات شاركوا ضمن فعاليات الاعتصام الاسبوعي لذوي الأسرى من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي ،قدمت بعض الطالبات كلمات وأبيات أدبية وشعرية تضامنية مع الأسرى.



وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.