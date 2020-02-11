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جرافات الاحتلال تهدم 3 معرشات لعائلة مصراتي في الرملة

11 شباط / فبراير 2020 12:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة معرشات تعود لعائلة أحمد مصراتي من الرملة، صباح اليوم الثلاثاء، علما أن المعرشات نصبت في أرضه الخاصة، في المنطقة الغربية للمدينة بالقرب من محطة وقود "باز".

وقال مصراتي لموقع "عرب 48" إن "السلطات أصرت على الهدم، لم يتجاوبوا معنا من أجل منحنا الفرصة لاستصدار التراخيص اللازمة".

وأكد أن "القضية لا تزال تدار في أروقة المحاكم بيننا وبينهم منذ عدة أعوام، لكن لا شيء تقدم. هذه الأرض بملكيتنا الخاصة وهم يمنعونا من استخدامها، ولا يسمحون لنا حتى بتربية المواشي فيها".

يذكر أن جرافات السلطات هدمت منازل تعود لعائلة أبو كشك بمدينة اللد، يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، بذريعة أنها بنيت بدون ترخيص في الأعوام الأخيرة.

وشهدت البلدات العربية تصعيدا في هدم المنازل بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا والعراقيب وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وغيرها.

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