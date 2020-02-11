وزارة الاتصالات تؤكد استمرار أنشطة مبادرة "انترنت آمن ومفيد "

غزة-الرأي

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن والذي يصادف الحادي عشر من فبراير/2020 تحت شعار " #معاً_من_أجل_انترنت_أفضل " استمرار أنشطة مبادرة "انترنت آمن ومفيد " عبر الوسم #انترنت_بأمان، وانها لن تألوا جهدا في سبيل نشر الوعي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستخدام الآمن للإنترنت حيث أصدرت عدة قرارات في هذا المجال منها حظر المواقع المخلة بالآداب وتنفيذ أنشطة وفعاليات ومحاضرات عديدة ومتنوعة لكافة الفئات العمرية تؤكد على تعظيم الفائدة من الشبكة العنكبوتية وعلى ضرورة استخدامها بأمان.

وبينت دورها في نشر التوعية الالكترونية والحفاظ على النسيج الاجتماعي من مخاطر الاستخدام الخاطئ للشبكة العنكبوتية , وسعيها إلى خلق بيئة الكترونية آمنة لجميع مستخدمي الشبكة العنكبوتية عموما والنشء على وجه الخصوص.

واوضحت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي على استدامة سبل الحماية القصوى لمستخدمي الشبكة للإبحار بأمن وأمان في هذا العالم الافتراضي والاستفادة مما توفره تكنولوجيا العصر .

ودعت وزارة الاتصالات في هذه المناسبة كافة المؤسسات ذات العلاقة إلى تكثيف جهودها في نشر الوعي باليات الاستخدام الآمن لشبكة الانترنت حفاظا على أجيالنا واستثمار هذا الفضاء الالكتروني بكل ما هو ايجابي ومفيد