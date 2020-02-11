جنود الاحتلال يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا الحرم باللباس العسكري ودون خلع الأحذية من أرجلهم.
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11 شباط / فبراير 2020 12:45
الخليل - الرأي
اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا الحرم باللباس العسكري ودون خلع الأحذية من أرجلهم.
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