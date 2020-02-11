جنود الاحتلال يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

الخليل - الرأي

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا الحرم باللباس العسكري ودون خلع الأحذية من أرجلهم.