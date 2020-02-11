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وكيل وزارة النقل والمواصلات يلتقي وفداًمن الإدارة العامة لشرطة المرور

11 شباط / فبراير 2020 12:55

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غزة-الرأي

التقى وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ بوفد من الإدارة العامة لشرطة المرور برئاسة العقيد علي النادي وبحضور رئيس قطاع سلطة الترخيص م. حسن عكاشة ورئيس الشؤون الإدارية والمالية أ. معين قويدر لمناقشة عدد من القضايا وذلك اليوم في مقر ترخيص غزة.

بدوره، رحب أبو شرخ بالحضور مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية، مؤكداً على  التواصل المستمر مع شرطة المرور بما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وتم مناقشة العديد من القضايا الهامة من أبرزها تطوير العمل داخل دوائر الترخيص ومناقشة بعض المشاكل التي تواجه المكاتب الفنية داخل دوائر الترخيص، كذلك توحيد العمل بين المكتب الفني التابع لشرطة المرور وبرامج الترخيص لتسهيل الإجراءات على المواطنين وإنجازها بأسرع وقت.

وفي نهاية اللقاء اصطحب الوكيل الوفد بجولة ميدانية داخل دائرة الترخيص للإطلاع عل سير العمل فيها.

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